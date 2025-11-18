लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, लालू के समझाने पर माने- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 05:11 pm Nov 18, 202505:11 pm

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना है। हालांकि, तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं थे। NDTV के मुताबिक, तेजस्वी ने बैठक में हार की जिम्मेदारी लेते हुए विपक्ष का नेता बनने से इंकार कर दिया था, लेकिन अपने पिता और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समझाने पर वह मान गए। इस दौरान पार्टी विधायक तेजस्वी के समर्थन में रहे।