लालू यादव की 3 बेटियों ने भी पटना आवास छोड़ा (फाइल तस्वीर)

लालू प्रसाद यादव के घर में कलह, परिवार की 3 और बेटियों ने पटना आवास छोड़ा

लेखन गजेंद्र 06:14 pm Nov 16, 202506:14 pm

क्या है खबर?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर मची कलह का असर रविवार को भी दिखा। मीसा भारती से छोटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को पटना स्थित अपने पिता और मां राबड़ी देवी का आवास छोड़ दिया था। इसके बाद रविवार को एक्स पर अपनी भड़ास निकाली। दोपहर बाद उनकी 3 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा ने भी '10 सर्कुलर रोड' छोड़ दिया। तीनों अपने बच्चों के साथ चुपके से निकल गईं।