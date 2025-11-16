लालू प्रसाद यादव के घर में कलह, परिवार की 3 और बेटियों ने पटना आवास छोड़ा
क्या है खबर?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर मची कलह का असर रविवार को भी दिखा। मीसा भारती से छोटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को पटना स्थित अपने पिता और मां राबड़ी देवी का आवास छोड़ दिया था। इसके बाद रविवार को एक्स पर अपनी भड़ास निकाली। दोपहर बाद उनकी 3 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा ने भी '10 सर्कुलर रोड' छोड़ दिया। तीनों अपने बच्चों के साथ चुपके से निकल गईं।
पटना
कहां गईं चारों बेटियां?
रोहिणी के साथ उनकी अन्य बहन रविवार शाम को पटना से दिल्ली पहुंच गई हैं। रोहिणी देर शाम तक या फिर सोमवार को सिंगापुर रवाना हो जाएंगी। लालू की अन्य 3 बेटियां दिल्ली में रहेंगी। वे अपने बच्चों के साथ पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखी गई थीं। तीनों पिछले 2 दिनों की घटनाओं से काफी व्यथित थीं। उनके जाने से पटना स्थित घर पर केवल लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ही बचे हैं।
ट्विटर पोस्ट
लालू यादव की बेटियां पटना हवाई अड्डे पर दिखीं
#WATCH | Patna, Bihar | Lalu Prasad Yadav's daughters Ragini Yadav, Chanda Yadav, and Raj Lakshmi Yadav leave for Delhi along with their families. pic.twitter.com/crLWfcdzvh— ANI (@ANI) November 16, 2025
परिवार
लालू यादव के परिवार में कौन-कौन?
लालू यादव और राबड़ी देवी 7 बेटियों और दो बेटों के माता-पिता हैं। सबसे बड़ी मीसा भारती हैं, जो लोकसभा सांसद हैं। उनके बाद, रोहिणी आचार्य, चंदा सिंह, रागिनी यादव, हेमा यादव और अनुष्का राव (धन्नू) हैं। इनके बाद बेटे तेज प्रताप यादव, फिर राजलक्ष्मी और उसके बाद तेजस्वी यादव हैं, जो इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हर बेटी की शादी राजनीति, विमानन और सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली परिवारों में हुई है।