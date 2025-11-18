शशि थरूर ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, खांसी-जुकाम के बावजूद उनको सुनने पहुंचे
क्या है खबर?
केरल के तिरूवनन्तपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तारीफ करके अपनी पार्टी की नाराजगी मोल ले ली है। थरूर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मोदी ने गुलाम मानसिकता (औपनिवेशिक मानसिकता) त्यागने का आह्वान किया था। थरूर ने एक्स पर प्रधानमंत्री की तारीफ की और लिखा कि वह बीमार थे, बावजूद इसके दर्शकों के बीच उपस्थित रहकर उन्हें खुशी हुई।
प्रशंसा
थरूर ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर साझा कर लिखा, 'कल रात इंडियन एक्सप्रेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मदोी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान में शामिल हुआ। उन्होंने विकास के लिए भारत की "रचनात्मक अधीरता" पर बात की और उपनिवेशवाद-विरोधी मानसिकता पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है, और इसके आर्थिक लचीलेपन का जिक्र किया।'
बयान
प्रधानमंत्री के भाषण का अंश साझा किया
थरूर ने लिखा, 'प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर हमेशा चुनावी मूड में रहने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन असल में वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भावनात्मक मूड में थे।' थरूर ने आगे लिखा, 'भाषण का एक अहम हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी "गुलामी मानसिकता" की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गौरव की पुनर्स्थापना के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की।'
सफाई
अंग्रेजी के इस्तेमाल को लेकर थरूर ने यह लिखा
थरूर ने लिखा कि काश उन्होंने यह भी स्वीकार किया होता कि कैसे रामनाथ गोयनका ने भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज उठाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था! बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई भाजपा मंत्री अंग्रेजी का विरोध कर चुके हैं। थरूर ने आगे लिखा, 'कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान दोनों था, जिसने राष्ट्र को प्रगति के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। सर्दी-खांसी के बावजूद दर्शकों के बीच खुशी हुई!'
ट्विटर पोस्ट
थरूर का पोस्ट
Attended PM @narendramodi’s #RamnathGoenkaLecture at the invitation of @IndianExpress last night. He spoke of India's "constructive impatience" for development and strongly pushed for a post-colonial mindset.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 18, 2025
The PM emphasized that India is no longer just an 'emerging market'… pic.twitter.com/97HwGgQ67N