बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री तो मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री चेहरा

तेजस्वी का बयान तेजस्वी बोले- नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है तेजस्वी ने कहा, "हमें बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए एकजुट हुए हैं। हमें सरकार नहीं बिहार बनाना है।" उन्होंने NDA पर निशाना साधते हुए कहा, "अमित शाह जी हर बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं। इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं। JDU के कुछ नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मानकर चलिए की नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है। ये अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है।"

कांग्रेस अशोक गहलोत ने कहा- बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, "NDA सरकार से लोकतंत्र को खतरा है। देश जिस दिशा में जा रहा है, वो कोई नहीं चाहता। आलोचना करो और जेल जाओ। पूरा देश अभी बिहार की ओर देख रहा है। बिहार में हालत गंभीर है। लोग बदलाव चाहते हैं। हमारे सामने वो लोग हैं, जिन्होंने केवल लोकतंत्र का मुखौटा पहन रखा है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए हर तरह से धन-बल का इस्तेमाल करते हैं।"

बयान प्रेस वार्ता में किसने-क्या कहा? VIP के मुकेश सहनी ने कहा, "भाजपा में जिस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा, गरीब मल्लाह को रोड पर ला दिया। हमने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं।" CPM नेता ललन चौधरी ने कहा कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे और बिहार बदलेगा और बिहार में बदलाव की बहार है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा, "गठबंधन एकजुट है। आज का दिन सपना साकार करने वाला होगा। आज पूरी ताकत दिखेगी।"

तस्वीर पोस्टर पर केवल तेजस्वी की तस्वीर, भाजपा ने साधा निशाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो पोस्टर लगाए गए, उसमें केवल तेजस्वी की ही तस्वीर है। कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के नेता की फोटो पोस्टर पर नहीं है। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अपना सम्मान खो दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर कोई मुद्दा नहीं है। क्या बिहार के युवाओं के लिए यह मुद्दा मायने रखता है?"