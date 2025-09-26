सिख टिप्पणी विवाद: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं, मुकदमे का रास्ता साफ

विवाद

राहुल के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है, जिसके बाद राहुल के खिलाफ विशेष कोर्ट में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। 28 नवंबर, 2024 को राहुल के खिलाफ विशेष कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष न्यायाधीश ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया। राहुल इसी के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे।