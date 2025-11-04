तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही महिलाओं को 30,000 रुपये भेजने का वादा किया

तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर महिलाओं को 30,000 रुपये मिलेंगे

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि महागठबंधन सरकार बनते ही सबसे पहले 'माई-बहन मान योजना' लागू की जाएगी, जिसके तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि 2,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पूरे एक साल की होगी, जो एकमुश्त भेजी जाएगी।