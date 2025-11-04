तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर महिलाओं को 30,000 रुपये मिलेंगे
बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि महागठबंधन सरकार बनते ही सबसे पहले 'माई-बहन मान योजना' लागू की जाएगी, जिसके तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि 2,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पूरे एक साल की होगी, जो एकमुश्त भेजी जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना भी बहाल होगी
महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार बनते ही राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों अपने गृह जिलों के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। तेजस्वी ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 300 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त और गेहूं के लिए MSP पर 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया है।
आज खत्म होगा पहले चरण का चुनाव प्रचार
बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को समाप्त हो जाएगा। पहले चरण के तहत मतदान 6 नवंबर को होगा। इसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 23 अक्टूबर तक नाम वापसी और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इस बार राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।
