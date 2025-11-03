प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया

लालू यादव के हैलोवीन मनाने पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा- छठ को नाटक कहते हैं

लेखन गजेंद्र 05:50 pm Nov 03, 202505:50 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के सहरसा और कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैलोवीन मनाते हुए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कटाक्ष किया और कहा, "RJD का शाही परिवार सभी अंतरराष्ट्रीय त्योहार मनाता है, लेकिन जब छठ महापर्व की बात आती है, तो वे इसे नाटक कहते हैं।"