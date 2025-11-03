लालू यादव के हैलोवीन मनाने पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा- छठ को नाटक कहते हैं
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के सहरसा और कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैलोवीन मनाते हुए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कटाक्ष किया और कहा, "RJD का शाही परिवार सभी अंतरराष्ट्रीय त्योहार मनाता है, लेकिन जब छठ महापर्व की बात आती है, तो वे इसे नाटक कहते हैं।"
निशाना
कांग्रेस और RJD में चल रही है भीतरखाने लड़ाई- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि बिहार में कांग्रेस और RJD के बीच अंदरखाने लड़ाई चल रही है और कांग्रेस RJD का वोट हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को ड्रामा बताया है ताकि बिहार के लोग RJD पर गुस्सा निकालें और उसे पराजित कर दें। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से अलग-अलग राज्यों में बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक बातें बुलाई जा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण
कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज है।— BJP (@BJP4India) November 3, 2025
दरअसल, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि RJD का नेता, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने।
पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे।
लेकिन, RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी… pic.twitter.com/voIHmlGYnQ
RJD ने कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री पद छीना
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में दोनों पार्टियों के संबंधों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा, "आपने एक बात गौर की होगी। उनके (महागठबंधन) पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। RJD ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया। अब, कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई जा रही है।" उन्होंने RJD नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि वह चुनाव में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेने से क्यों डरते हैं?