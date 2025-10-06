विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगा मतदान, 14 नवंबर को मतगणना

चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। आयोग ने गत 30 सितंबर को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी थी। ऐसे में आइए चुनाव के पूरे शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं।

मतदाता बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची के अनुसार, इस बार बिहार में 7.43 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 3.50 करोड से अधिक है। इसी तरह, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,761 है। बता दें कि बिहार में 2020 में 7.36 करोड़ मतदाता थे, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में इनकी संख्या 7.40 करोड़ थी।

बूथ बिहार में बनाए जाएंगे 90,712 मतदान केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार में इस बार चुनाव के लिए कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें 13,911 केंद्र शहरी और 76,801 ग्रामीण होंगे। इसी तरह 1,350 बूथ मॉडल होंगे और 1,044 बूथ महिलाओं के हवाले होंगे। इसी तरह 292 बूथ दिव्यांगों के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि महिला वाले बूथों पर पूरी चुनाव प्रक्रिया महिलाओं द्वारा ही सम्पन्न कराई जाएगी। बिहार में इस बार 14 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।

सुविधा हर बूथ पर मोबाइल रखने के लिए होगी सुविधा आयोग ने बताया कि बिहार के सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल के लिए बॉक्स बनाए जाएंगे। मतदाता मतदान से पहले अपने मोबाइल इन बॉक्स में रख सकेंगे। अब राजनीतिक पार्टी का हर प्रत्याशी पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर अपना बूथ लगा सकेगा। आयोग ने कहा कि बिहार से शुरुआत करते हुए अब हर चुनाव की 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी। EVM पर प्रत्याशियों की फोटो को रंगीन किया जाएगा।

संख्या एक बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे आयोग ने बताया कि चुनाव में कैसे तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। CEC कुमार ने बताया, "अलग-अलग 40 ऐप्लीकेशन को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसे बिहार में लागू किया जाएगा। बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने से लंबी लाइनें लग जाती थीं। आखिरी घंटों में परेशानी आती थी। इसलिए हमने फैसला लिया कि अब किसी भी मतदान केंद्र में 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। इससे इस बार बूथों पर भीड़ नहीं बढ़ेगी।"

कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आयोग इससे पहले चुनाव परिणाम घोषित कर सकता है। साल 2020 के चुनाव 3 चरणों में हुए थे। तब पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए थे। साल 2015 में मतदान 5 चरणों में हुआ था।