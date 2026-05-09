तमिलनाडु में गरमाई सियासत: विजय को मुख्यमंत्री बनाने से राज्यपाल क्यों पलटे? राजनीति May 09, 2026

तमिल देशिक पेरियाकम (TDP) ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मांग की है कि अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए। पार्टी का दावा है कि उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। TDP चाहती है कि उन्हें विधानसभा के पटल पर इसे साबित करने का मौका मिले। TDP अध्यक्ष पी मनीरासन का कहना है कि विजय को शपथ दिलानी चाहिए और उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना बहुमत दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए, यही सही होगा।