तमिलनाडु में गरमाई सियासत: विजय को मुख्यमंत्री बनाने से राज्यपाल क्यों पलटे?
तमिल देशिक पेरियाकम (TDP) ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मांग की है कि अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए। पार्टी का दावा है कि उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। TDP चाहती है कि उन्हें विधानसभा के पटल पर इसे साबित करने का मौका मिले। TDP अध्यक्ष पी मनीरासन का कहना है कि विजय को शपथ दिलानी चाहिए और उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना बहुमत दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए, यही सही होगा।
मनीरासन ने भाजपा पर राज्यपाल को प्रभावित करने का आरोप लगाया
मनीरासन ने इस मामले को राजनीतिक दखलंदाजी बताते हुए कहा कि राज्यपाल ने पहले तो विजय को शपथ दिलाने की योजना बना ली थी। हालांकि, कांग्रेस के TVK को समर्थन देने के बाद राज्यपाल ने अपना फैसला बदल लिया। अब TDP का आरोप है कि इस फैसले के पीछे BJP का हाथ है और उसने राज्यपाल को प्रभावित किया है। इस नए आरोप से तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।