क्या प्रशांत किशोर रोहतास के करगहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जानिए सच्चाई

लेखन गजेंद्र
Sep 03, 2025
04:24 pm
क्या है खबर?

बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। वह रोहतास जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। एक साक्षात्कार में पीके ने कहा कि वह सभी लोगों से कहते हैं कि हमेशा 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक कर्मभूमि से और दूसरी जन्मभूमि से। उन्होंने कहा कि उनकी जन्मभूमि करगहर है, इसलिए वह करगहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

चुनाव

तेजस्वी यादव को भी टक्कर दे सकते हैं पीके

पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे, अगर वे किसी सीट से चुनाव लड़ते तो वे पार्टी से जिद करके उसी सीट से खुद भी उतर जाते। उन्होंने संकेत दिया कि वे करगहर सीट के अलावा एक अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया। संभवत: यह सीट वैशाली की राघोपुर बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव की पक्की सीट है।

समीकरण

करगहर का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है?

करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुतल है। यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर अस्तित्व में आई थी। यहां से 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वशिष्ठ सिंह को नजदीकी मुकाबले में हराया था। इस सीट से नीतीश के करीबी पूर्ण IAS दिनेश कुमार राय भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने हाल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।