क्या प्रशांत किशोर रोहतास के करगहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जानिए सच्चाई

चुनाव

तेजस्वी यादव को भी टक्कर दे सकते हैं पीके

पीके ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे, अगर वे किसी सीट से चुनाव लड़ते तो वे पार्टी से जिद करके उसी सीट से खुद भी उतर जाते। उन्होंने संकेत दिया कि वे करगहर सीट के अलावा एक अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया। संभवत: यह सीट वैशाली की राघोपुर बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव की पक्की सीट है।