प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक के शासन को याद किया, क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्ष 2001 से लेकर 2025 तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक अपने निरंतर शासन को याद करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को तस्वीरों के जरिए याद किया है। उन्होंने एक के बाद एक 8 पोस्ट कर वादा किया कि वह संविधान के मूल्यों को अपना निरंतर मार्गदर्शक मानते हुए देश के लिए और अधिक परिश्रम करेंगे।

याद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, '2001 में आज ही के दिन, मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से, मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। भारत की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता। इन सभी वर्षों में, मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें।'

स्मरण मां की बात को याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने मां की बात याद करते हुए लिखा, 'जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो मुझे याद है मेरी मां ने कहा था, मुझे तुम्हारे काम की ज्यादा समझ नहीं, लेकिन मैं दो चीजें चाहती हूं। पहली, तुम हमेशा गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरी, कभी रिश्वत नहीं लोगे। मैंने लोगों से कहा कि मैं जो करूंगा, वह नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित होगा।'

धन्यवाद जनता को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदीन ने आगे लिखा, 'मैं एक बार फिर भारत की जनता को उनके निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने प्रिय राष्ट्र की सेवा करना सर्वोच्च सम्मान है, एक ऐसा कर्तव्य जो मुझे कृतज्ञता और उद्देश्य से भर देता है। संविधान के मूल्यों को अपना निरंतर मार्गदर्शक मानते हुए, मैं आने वाले समय में विकसित भारत के हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए और भी अधिक परिश्रम करूंगा।'