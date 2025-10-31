प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलों को बिहारियों को प्रताड़ित करने वाला बताया, एमके स्टालिन ने नसीहत दी

स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का अंश साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'एक तमिल व्यक्ति होने के नाते, मुझे नरेंद्र मोदी से यह अनुरोध करते हुए दुःख हो रहा है कि वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे इस देश के सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री के सम्मानित पद पर हैं, और उन्हें इस तरह के बयानों से अपनी जिम्मेदारी की गरिमा नहीं खोनी चाहिए। वे जहां भी जाते हैं, ओडिशा-बिहार कहते हैं।'

बयान

दुश्मनी पैदा करना बंद करें- स्टालिन

स्टालिन ने आगे लिखा, 'मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं चुनावी राजनीति के लिए तमिलों के प्रति नफरत व्यक्त करने के लिए भाजपा सदस्यों की कड़ी निंदा करता हूं। इस महान भारत में, जो बहुसंस्कृतिवाद, विविधता में एकता पर गर्व करता है, मैं प्रधानमंत्री और भाजपा सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे हिंदुओं-मुसलमानों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और तमिलों-बिहार के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसे तुच्छ राजनीतिक कृत्यों को रोकें और राष्ट्र के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें।'