सुषमा स्वराज के पति और पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

निधन

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'स्वराज कौशलजी के गुजर जाने से दुख हुआ। उन्होंने एक वकील और ऐसे इंसान के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई, जो कानूनी पेशे का इस्तेमाल जरूरतमंदों की जिंदगी बेहतर बनाने में करते थे। वे भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने और मिजोरम के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। सांसद के तौर पर उनकी समझ भी काबिले-तारीफ थी। दुख की घड़ी में मेरी दुआएं बेटी बांसुरी और दूसरे सदस्यों के साथ हैं।'