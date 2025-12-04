सुषमा स्वराज के पति और पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक
क्या है खबर?
भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वराज कौशल का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने 73 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कौशल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वे देश के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। कौशल का अंतिम संस्कार लोधी रोड श्मशान घाट पर किया गया है।
निधन
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'स्वराज कौशलजी के गुजर जाने से दुख हुआ। उन्होंने एक वकील और ऐसे इंसान के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई, जो कानूनी पेशे का इस्तेमाल जरूरतमंदों की जिंदगी बेहतर बनाने में करते थे। वे भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर बने और मिजोरम के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। सांसद के तौर पर उनकी समझ भी काबिले-तारीफ थी। दुख की घड़ी में मेरी दुआएं बेटी बांसुरी और दूसरे सदस्यों के साथ हैं।'
पहचान
37 साल की उम्र में बने थे राज्यपाल
कौशल का जन्म हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था। उन्हें सबसे कम उम्र में मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। उस समय वह 37 साल के थे। कौशल 1990 से 1993 तक इस पद पर रहे थे। वे मिजोरम शांति समझौते के अग्रदूत माने जाते हैं। इसके अलावा कौशल 1998 से 2004 तक हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पर कई हाई-प्रोफाइल केस लड़े हैं।