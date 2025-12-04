कंगना रनौत ने राहुल गांधी को दिया भाजपा में आने का न्योता, कहा- अटल जैसा बनिए

दरअसल, राहुल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे पर उनकी मुलाकात अन्य नेताओं से न कराने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष (LoP) से मिलता है और ये परंपरा वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी थी। उन्होंने कहा कि आज विदेशी प्रतिनिधि को सरकार सुझाव देती है कि उन्हें LoP से नहीं मिलना चाहिए।

बयान

कंगना ने अटल बिहारी से तुलना करने पर राहुल को घेरा

इस पर कंगना ने कहा, "ये सरकार के फैसले हैं। अटलजी देश की संपत्ति थे, देशभक्त थे। पूरे देश को उन पर गर्व था...लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफ़ी संदिग्ध हैं। इंटरनेशनल साजिशें, दंगे की बात हो या टुकड़े-टुकड़े की साज़िशें, यह संदिग्ध है, लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटलजी से कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है, भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको जिंदगी दी है। आप भी अटलजी बन सकते हैं।"