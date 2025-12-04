कंगना रनौत ने राहुल गांधी को दिया भाजपा में आने का न्योता, कहा- अटल जैसा बनिए
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाजपा में आने का न्यौता दिया है। कंगना ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि अगर राहुल अपनी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी तुलना कर रहे हैं तो उन्हें भाजपा में आ जाना चाहिए। कंगना ने कहा कि राहुल भी अटल जी की तरह बन सकते हैं।
बयान
कंगना ने ऐसा क्यों कहा?
दरअसल, राहुल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे पर उनकी मुलाकात अन्य नेताओं से न कराने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष (LoP) से मिलता है और ये परंपरा वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी थी। उन्होंने कहा कि आज विदेशी प्रतिनिधि को सरकार सुझाव देती है कि उन्हें LoP से नहीं मिलना चाहिए।
बयान
कंगना ने अटल बिहारी से तुलना करने पर राहुल को घेरा
इस पर कंगना ने कहा, "ये सरकार के फैसले हैं। अटलजी देश की संपत्ति थे, देशभक्त थे। पूरे देश को उन पर गर्व था...लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफ़ी संदिग्ध हैं। इंटरनेशनल साजिशें, दंगे की बात हो या टुकड़े-टुकड़े की साज़िशें, यह संदिग्ध है, लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटलजी से कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है, भाजपा में शामिल हो जाइए। भगवान ने आपको जिंदगी दी है। आप भी अटलजी बन सकते हैं।"
ट्विटर पोस्ट
कंगना रनौत का बयान
