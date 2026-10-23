सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में अकाली दल और भाजपा में गठबंधन का संकेत दिया

पंजाब में अकाली और भाजपा में हो सकता है गठबंधन, सुखबीर सिंह बादल ने दिया संकेत

लेखन गजेंद्र 02:39 pm Oct 23, 202602:39 pm

क्या है खबर?

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (SAD) अपने तमाम गिले-शिकवे भूलकर भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है। यह संकेत पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिया है। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ एक मुलाकात के बाद पत्रकारों को बताया कि राज्य में उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) है। उन्होंने संकेत दिया कि वह समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं।