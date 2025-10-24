बिहार में कौन-कौन होगा उपमुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जल्द करेंगे घोषणा 

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक से अधिक उपमुख्यमंत्री होंगे

लेखन गजेंद्र 01:12 pm Oct 24, 202501:12 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि राज्य में महागठबंधन के चुनाव जीतने पर एक से अधिक उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने मीडिया से कहा कि राज्य में और भी कई उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसकी घोषणा एक से दो दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं।