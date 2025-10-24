बिहार में कौन-कौन होगा उपमुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जल्द करेंगे घोषणा
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि राज्य में महागठबंधन के चुनाव जीतने पर एक से अधिक उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने मीडिया से कहा कि राज्य में और भी कई उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसकी घोषणा एक से दो दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं।
गठबंधन
एक दिन पहले मुकेश साहनी को बनाया गया है उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार
एक दिन पहले ही महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, जिससे तमाम अटकलें समाप्त हो गई हैं। इसी के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन कांग्रेस और वामदल से भी एक-एक उपमुख्यमंत्री बना सकता है, जिसका निर्णय जल्द ही होगा।
चुनाव
किस सीट पर कितने उम्मीदवार?
बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन के कुल 254 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। RJD के 143, कांग्रेस के 61, कम्युनिस्ट पार्टियों के कुल 35 और VIP के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और RJD 6 सीटों पर आमने-सामने हैं। इनमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली और वारिसलीगंज शामिल हैं। 4 सीट पर कांग्रेस और CPI के बीच ही मुकाबला है। दूसरे चरण की नाम वापसी का आज आखिरी दिन है।