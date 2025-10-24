जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान शुरू, 2019 के बाद पहली बार चुनाव

जम्मू-कश्मीर में आज राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव

11:05 am Oct 24, 2025

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को राज्यसभा का पहला चुनाव हो रहा है। संसद के उच्च सदन की 4 सीट विधानसभा भंग होने के कारण फरवरी 2021 के बाद से खाली थीं। चुनाव में विधायक अपने मतों का उपयोग करेंगे, जिसमें सत्तारूढ़ जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के नेतृत्व वाले गठबंधन को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो JKNC 3 और भाजपा 1 सीट जीत सकती है।