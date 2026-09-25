एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदाता सूची के SSR की प्रक्रिया 2024 से रुकी हुई है

रिपोर्ट में दावा- मतदाता सूची में नहीं जोड़े जा रहे युवा वोटर; कांग्रेस ने साधा निशाना

लेखन आबिद खान 04:05 pm Sep 25, 202604:05 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग में कथित मतभेदों की खबर के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदाता सूची के विशेष सालाना रिविजन (SSR) की प्रक्रिया अटक गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया 2024 से रुकी हुई है। SSR के जरिए 18 साल के होने पर युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।