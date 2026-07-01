महाराष्ट्र-दिल्ली समेत 5 राज्यों में SIR: कौनसे दस्तावेज जरूरी? यहां जानें हर एक सवाल का जवाब

पुरानी जानकारी

पुरानी जानकारी नहीं मिलने पर क्या करें?

अगर आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है या जन्म 1987 के बाद हुआ है, तो आपको अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम देना होगा जो उस सूची में थे। अगर आपकी शादी हो चुकी है और पिछली SIR में आपका नाम नहीं था, तो आपको ससुराल वालों की बजाय अपने माता-पिता या पैतृक परिवार की जानकारी देनी है। अगर आपके माता-पिता का भी नाम सूची में नहीं है, तो भी आप उनका नाम फॉर्म में दे सकते हैं।