बिहार में रिकॉर्ड मतदान से सत्ता बदलने की आहट, क्या कहते हैं पिछले आंकड़े?

बिहार में कल हुए पहले चरण के चुनाव में मतदान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल 121 सीटों पर 64.46 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछली बार से 8.3 प्रतिशत ज्यादा है और राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतदाताओं के इस उत्साह को राज्य में सत्ता पलट के संकेत जैसा माना जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर जब-जब मतदान बढ़ा है, सत्ता भी बदली है।

आंकड़े जब-जब मतदान 5 प्रतिशत घटा-बढ़ा, बदल गई सरकार बिहार का चुनावी इतिहास बताता है कि जब भी मतदान 5 प्रतिशत ज्यादा या कम हुआ, तो सरकार बदल गई। पहली बार 1967 के चुनाव में मतदान में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। तब कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर हुई और गैर-कांग्रेसी पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आया। 1980 में भी मतदान 6.8 प्रतिशत बढ़ा था और राज्य की सत्ता दोबारा कांग्रेस के हाथों में आ गई।

सत्ता परिवर्तन 1990 और 2005 में भी बढ़े मतदान ने बदली सत्ता 1990 में 5.8 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ तो कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की सीट 196 से कम होकर केवल 71 पर आ गई। इसके बाद कांग्रेस कभी राज्य की सत्ता में नहीं आ पाई। 2005 में मतदान 16.1 प्रतिशत कम हुआ और नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव के शासन का अंत हो गया। तब से नीतीश ही राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।

मतदान जानकार मतदान बढ़ने के पीछे क्या वजह बता रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि मतदान बढ़ने के पीछे महिलाओं से किए गए वादे, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), प्रशांत किशोर की जन सुराज की एंट्री और त्योहारी छुट्टियां भी जिम्मेदार है। दोनों गठबंधनों ने महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं, जिससे महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। SIR में 65 लाख लोगों के नाम कटने से मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। छठ पर्व मनाने आए लोग भी मतदान के चलते रुक गए हैं।