भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली-बिहार दोनों जगह डाला वोट, कांग्रेस बोली- ये कौनसी योजना है?
क्या है खबर?
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली और बिहार दोनों जगह के विधानसभा चुनाव में मतदान करने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने राकेश की दिल्ली में मतदान करते हुए एक पुरानी और बिहार में मतदान करते हुए आज की तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि ये कौनसी योजना के तहत हो रहा है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, सिन्हा ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया था। इसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी। इसके बाद उन्होंने आज बिहार के बेगूसराय में भी मतदान किया, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली। कांग्रेस ने दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, 'फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया। नवंबर, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। यह कौन सी योजना के तहत हो रहा है भाई?!'
AAP
AAP ने भी साधा निशाना
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 'भाजपा के राज्यसभा सांसद और RSS के विचारक राकेश सिंह जी ने 28 अप्रैल को बिहार में नया वोट बनवाया। 4 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के वोट मांग रहे थे, कॉलेज में पढ़ाते हैं। कानून कहता है आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं वहां वोट होगा, पैतृक गांव नहीं नहीं होगा। मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए।'