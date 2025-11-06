भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली-बिहार दोनों जगह डाला वोट, कांग्रेस बोली- ये कौनसी योजना है?

मामला

क्या है मामला?

दरअसल, सिन्हा ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया था। इसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी। इसके बाद उन्होंने आज बिहार के बेगूसराय में भी मतदान किया, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली। कांग्रेस ने दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, 'फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया। नवंबर, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। यह कौन सी योजना के तहत हो रहा है भाई?!'