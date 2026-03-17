कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर ओडिशा के 3 विधायक निलंबित कर दिए हैं

राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग पर सख्त कदम, ओडिशा के 3 विधायक किए निलंबित

लेखन भारत शर्मा 03:03 pm Mar 17, 202603:03 pm

क्या है खबर?

ओडिशा में कांग्रेस ने मंगलवार को अपने 3 विधायकों को भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान करने और उन्हें राज्यसभा चुनाव जीतने में मदद करने के आरोप में निलंबित कर दिया। इन विधायकों में सनखेमुंडी से रमेश चंद्र जेना, मोहना से दशरथी गोमांगो और बाराबती-कटक से सोफिया फिरदौस शामिल हैं। पार्टी का आरोप है कि इन विधायकों ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्णय के खिलाफ राय के पक्ष में मतदान किया था।