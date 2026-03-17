राज्यसभा की 37 सीटों पर हुए चुनाव में NDA और INDIA में किसको फायदा? जानिए नतीजा

राज्यसभा की खाली 37 सीटों पर सोमवार को चुनाव हुआ, जिसका अंतिम परिणाम देर रात आ गया। चुनाव में 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे। ऐसे में असली मुकाबला सिर्फ बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 सीटों पर था। बिहार और हरियाणा में वोटों की गिनती को लेकर टकराव दिखा, जिसके चलते मतगणना काफी देर चली। हालांकि, अंतिम परिणाम आ चुका है। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA में किसे फायदा पहुंचा? आइए, जानें।

चुनाव 10 राज्यों की 37 सीटों में NDA के पास 22 आई राज्यसभा चुनाव में 10 राज्यों की 37 सीटों में 26 निर्विरोध उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें NDA और विपक्षी INDIA को 13-13 सीटें मिली थीं। कल जो 11 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें NDA ने 9 और विपक्ष ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं। पूरे चुनाव में NDA का पलड़ा भारी रहा। उसके पक्ष में 22 सीटें आई हैं, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन को 15 सीटें मिली हैं। चुनाव में सबसे अधिक फायदा भाजपा को हुआ है।

चुनाव निर्विरोध 26 सीटों में किस-किस पार्टी को मिली कितनी सीटें? महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बंगाल की 5, असम की 3, तेलंगाना की 2, छत्तीसगढ़ की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर निर्विरोध चुनाव हुआ। इसमें NDA ने महाराष्ट्र में 6, तमिलनाडु में 2, बंगाल में 1, असम में 3, छत्तीसगढ़ में 1 सीट और बाकी विपक्ष ने जीती। ऐसे में 26 सीटों पर 13-13 का परिणाम बराबर रहा।

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चुनाव कल हुए 11 सीटों पर चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलीं सोमवार को बिहार की 5, हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। हरियाणा में वोटों की गिनती रात डेढ़ बजे तक जारी रही। चुनाव में NDA ने क्रास वोटिंग के जरिए बिहार की सभी 5, हरियाणा की एक और ओडिशा की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि विपक्ष को सिर्फ 2 सीट ही मिल सकी। बिहार और ओडिशा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के धोखा देने से विपक्ष को नुकसान हुआ।

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नुकसान किसे नुकसान और किसे हुआ फायदा राज्यसभा चुनाव से पहले जिन 37 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें NDA के पास 12 सीटें और विपक्ष के पास 25 सीटें थीं। हालांकि, चुनाव के बाद यह गिनती उल्टी हो गई है। चुनाव के बाद NDA को 10 सीटों का फायदा हुआ और उसके पास 37 में कुल 22 सीटें आ गई हैं। विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ, जिससे उसकी सीटें 25 से घटकर 15 हो गई हैं।