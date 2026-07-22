राजनाथ सिंह बोले- छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा, संसद में चर्चा करें

राजनाथ ने कहा, "छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि जागरूक, परिपक्व और विवेकशील युवा ऐसे भ्रामक प्रयासों को समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्रनिर्माण के मार्ग को चुनेंगे। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे छात्रों और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा कृत्रिम गुस्सा हमारे युवाओं को भ्रमित और गुमराह करने का असफल प्रयास है।"