भाजपा प्रवक्ता का मलिक और धनखड़ को लेकर पार्टी पर निशाना, जाट समाज का अपमान बताया
क्या है खबर?
राजस्थान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन को लेकर अपनी पार्टी पर सवाल उठाया है। उन्होंने मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पूर्व भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का तिरस्कार बताया है। उन्होंने सभी जाट नेताओं से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है।
चुनौती
सरकार के अहंकार के आगे बेबस है जाट नेता?
कृष्ण कुमार ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा नेता धनखड़ ने भी उपराष्ट्रपति पदसे इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार ने उनका विदाई भाषण तक नहीं कराया। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का अहंकार बताते हुए कहा कि आज पार्टी के जाट नेता, सांसद और विधायक चुप क्यों हैं, जबकि सरकार अहंकार से टकराना ही जाट का संस्कार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूर्वाग्रह के ग्रसित है और एक नेता के भय में यह काम कर रही है।
सावधान
पार्टी के नेताओं को सावधान किया
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आज के पार्टी नेतृत्व ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण भाई तोगड़िया, संजय भाई जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को कठपुतली बनाने की कोशिश की है, जो दुखत है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को सावधान करते हुए कहा कि जो हश्र इतने बड़े-बड़े नेताओं का हुआ है, वह कल अन्य नेताओं के साथ भी होगा। उन्होंने लोगों से आवाज उठाने और गलत को गलत ठहराने के लिए आगे आने को कहा है।
ट्विटर पोस्ट
कृष्ण कुमार जानू का वीडियो
भाजपा प्रवक्ता ने भाजपा को रेल दिया...— Arvind Chotia (@arvindchotia) August 7, 2025
कृष्ण कुमार जानू भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं किए जाने और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं देने को भाजपा का पूर्वाग्रह बताते हुए कड़ी आलोचना… pic.twitter.com/mWkRWTJxsP
जानकारी
भाजपा जारी कर चुकी है नोटिस
भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को नोटिस दिया जा चुका है। उन्होंने जून में झुंझुनू भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर हर्षिनी कुल्हरी की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। पार्टी ने इसे अनुशासन हीनता मानते हुए जवाब मांगा था।