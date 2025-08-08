भाजपा प्रवक्ता का मलिक और धनखड़ को लेकर पार्टी पर निशाना, जाट समाज का अपमान बताया

चुनौती सरकार के अहंकार के आगे बेबस है जाट नेता? कृष्ण कुमार ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा नेता धनखड़ ने भी उपराष्ट्रपति पदसे इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार ने उनका विदाई भाषण तक नहीं कराया। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का अहंकार बताते हुए कहा कि आज पार्टी के जाट नेता, सांसद और विधायक चुप क्यों हैं, जबकि सरकार अहंकार से टकराना ही जाट का संस्कार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूर्वाग्रह के ग्रसित है और एक नेता के भय में यह काम कर रही है।

सावधान पार्टी के नेताओं को सावधान किया भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आज के पार्टी नेतृत्व ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण भाई तोगड़िया, संजय भाई जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को कठपुतली बनाने की कोशिश की है, जो दुखत है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को सावधान करते हुए कहा कि जो हश्र इतने बड़े-बड़े नेताओं का हुआ है, वह कल अन्य नेताओं के साथ भी होगा। उन्होंने लोगों से आवाज उठाने और गलत को गलत ठहराने के लिए आगे आने को कहा है।