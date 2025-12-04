राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- नेता प्रतिपक्ष को पुतिन से मिलने से रोका जा रहा

बयान

क्या बोले राहुल?

राहुल ने कहा, "सामान्य तौर पर परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष (LoP) से मिलता है। ये वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी था और यही परंपरा रही है। लेकिन आजकल, जब कोई बाहर से आता है या मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उन्हें सुझाव देती है कि LoP से नहीं मिलना चाहिए। यह उनकी नीति है। हमें बताया जाता है कि सरकार उनसे कहती है कि न मिलें।"