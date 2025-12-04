राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- नेता प्रतिपक्ष को पुतिन से मिलने से रोका जा रहा
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा के दौरान अन्य दलों के नेताओं से न मिलने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह गलत किया जा रहा है, जबकि देश का प्रतिनिधित्व केवल सरकार नहीं बल्कि विपक्ष भी करता है।
बयान
क्या बोले राहुल?
राहुल ने कहा, "सामान्य तौर पर परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वह नेता प्रतिपक्ष (LoP) से मिलता है। ये वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी था और यही परंपरा रही है। लेकिन आजकल, जब कोई बाहर से आता है या मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उन्हें सुझाव देती है कि LoP से नहीं मिलना चाहिए। यह उनकी नीति है। हमें बताया जाता है कि सरकार उनसे कहती है कि न मिलें।"
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का बयान
बाहर से आने वाले डेलिगेशन के साथ LOP की मीटिंग होती है- ये ट्रेडीशन है, हमेशा से होता आया है।— Congress (@INCIndia) December 4, 2025
लेकिन मोदी सरकार बाहर से आने वाले डेलिगेट्स से कहती है कि LOP से न मिलें। ये हर बार किया जा रहा है।
हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी करता है, फिर भी सरकार नहीं… pic.twitter.com/NrWc02F0Ie
बयान
प्रधानमंत्री मोदी असुरक्षित महसूस करते हैं- राहुल
राहुल ने आगे कहा, "हमारे सभी के साथ संबंध हैं। विपक्ष के नेता अलग दृष्टिकोण देते हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष विदेशी प्रतिनिधि से मिले...मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते। यह उनकी असुरक्षा है।" बता दें कि पुतिन आज शाम दिल्ली आएंगे। उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक होगी। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ निजी रात्रिभोज में शामिल होंगे।