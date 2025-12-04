संसद परिसर में वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन, सोनिया गांधी बोलीं- सरकार को कुछ करना चाहिए

सांसदों ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और केंद्र सरकार से प्रदूषण पर चर्चा करने की मांग की है। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कुछ करे। उन्होंने कहा, "छोटे बच्चे परेशान हैं, और मेरे जैसे बुज़ुर्गों के लिए भी यह मुश्किल हो रही है।" प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, सरकार को कदम उठाना चाहिए, सभी उनके साथ हैं।

प्रदूषण पर प्रदर्शन के बाद संसद के अंदर जाने से पहले कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी ने कहा की प्रदूषण को रोकने कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। pic.twitter.com/uT5EpWd0ql

" मौसम का मजा लीजिए" संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी पर करारा व्यंग। pic.twitter.com/atAltxCzOS

प्रदूषण

400 पार पहुंच गया AQI

गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, जबकि इससे पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार पहुंच गया था। गुरुवार सुबह 7 बजे शहर का औसत AQI 300 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, कई निगरानी केंद्रों में यह 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा। राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से धुंध से ढकी हुई है और तापमान में गिरावट से प्रदूषण और बढ़ता दिख रहा है।