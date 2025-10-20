महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री बच्चू कडू की किसानों को सलाह, बोले- आत्महत्या की जगह विधायकों को मारे

बयान

बच्चू कडू ने क्या कहा?

किसानों को संबोधित करते हुए कडू ने कहा, "अगर कपास का दाम 3,000 रुपये हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आत्महत्या कर लेंगे। अरे, आत्महत्या करने की बजाय किसी को मार दो, किसी विधायक को काट दो, फिर आत्महत्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्महत्या करने से बेहतर है किसी विधायक के घर चले जाएं, अपने कपड़े उतार दें, वहीं बैठ जाएं और घर के सामने पेशाब कर दें। यह मरने से बेहतर है।"