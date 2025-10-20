LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री बच्चू कडू की किसानों को सलाह, बोले- आत्महत्या की जगह विधायकों को मारे
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने किसानों को अजोबीगरीब सलाह दी (तस्वीर: एक्स/@RealBacchuKadu)

लेखन गजेंद्र
Oct 20, 2025
01:10 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने किसानों को अजीबोगरीब सलाह देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने बुलढाणा जिले के पटुर्दा गांव में किसानों से कहा कि वे आत्महत्या करने के बजाय विधायकों को मारे और उनके घर के आगे पेशाब करें। उन्होंने यह सलाह किसानों को उनकी फसल के उचित दाम न मिलने पर आजमाने को कहा है। उनके बयान की पूरे राज्य में चर्चा हो रही है।

बयान

बच्चू कडू ने क्या कहा?

किसानों को संबोधित करते हुए कडू ने कहा, "अगर कपास का दाम 3,000 रुपये हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आत्महत्या कर लेंगे। अरे, आत्महत्या करने की बजाय किसी को मार दो, किसी विधायक को काट दो, फिर आत्महत्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्महत्या करने से बेहतर है किसी विधायक के घर चले जाएं, अपने कपड़े उतार दें, वहीं बैठ जाएं और घर के सामने पेशाब कर दें। यह मरने से बेहतर है।"

पहचान

कौन हैं बच्चू कडू?

बच्चू कडू का पूरा नाम ओमप्रकाश बाबाराव कडू हैं। वे प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले की अचलपुर विधानसभा सीट से 2004 से 2019 तक 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। प्रहार जनशक्ति से 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में 2 विधायक बच्चू कडू और मेलघाट से राजकुमार पटेल चुने गए थे। उनको 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था।