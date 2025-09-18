नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को 1,000 रुपये भत्ता, ये रहेगी शर्त
क्या है खबर?
बिहार में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह भत्ता 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक पास युवक और युवतियों को दिया जाएगा। इसमें शर्त होगी कि युवक-युवती कहीं अध्यनरत न हों, नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हों और कोई स्वरोजगार न हो।
शर्त
सिर्फ 2 वर्ष के लिए मिलेगी भत्ता
नीतीश ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान 1,000 रुपये भत्ता प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 सालों तक किया जाएगा। इस सहायता भत्ता का उपयोग आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक इंटर पास युवक-युवतियों को ही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिल रहा था, जो अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगारों को मिलने लगेगा।
ट्विटर पोस्ट
नीतीश ने घोषणा की
नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत हैं कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले…— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 18, 2025
तोहफा
बिहार में तोहफों की बरसात
बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2025 होना है। उससे पहले भाजपा के साथ सरकार चला रहे नीतीश हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। नीतीश अब तक 11 बड़े ऐलान कर चुके हैं, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन खत्म करने और उद्यमियों को मुफ्त जमीन देने की घोषणा प्रमुख है। साथ ही शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ नौकरी का ऐलान भी उन्होंने किया है।