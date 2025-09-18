बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया (तस्वीर: एक्स/@NitishKumar)

नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को 1,000 रुपये भत्ता, ये रहेगी शर्त

लेखन गजेंद्र 10:17 am Sep 18, 202510:17 am

क्या है खबर?

बिहार में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह भत्ता 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक पास युवक और युवतियों को दिया जाएगा। इसमें शर्त होगी कि युवक-युवती कहीं अध्यनरत न हों, नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हों और कोई स्वरोजगार न हो।