राहुल गांधी ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के प्रस्तावित नामों को अस्वीकारें, लिखित में दी असहमति

बैठक प्रस्तावित तीनों नामों पर राहुल की असहमति बताया जा रहा है कि बुधवार को CIC और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) समेत अन्य प्रमुख पारदर्शिता निकायों में नियुक्ति के लिए करीब 3 बैठक हुई थी। पैनल में शामिल एक भी नाम राहुल गांधी को मंजूर नहीं था। बताया जा रहा है कि वह अपने साथ असहमति का पत्र लेकर गए थे और केंद्र द्वारा सूचीबद्ध नामों को अस्वीकार कर पत्र सौंप दिया। सूचना आयुक्त के लिए 3 नाम प्रस्तावित किए गए थे।

असहमति राहुल ने संसद में भी उठाया था ये मुद्दा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत CIC के चुनाव के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। तीनों मिलकर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करते हैं। राहुल ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि ऐसी बैठकों में उनकी कोई आवाज नहीं होती क्योंकि अनुपात 2:1 है।

Advertisement