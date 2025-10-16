ट्रंप के दावे के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले- डरे हुए हैं मोदी
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले दावे के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया और कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने मोदी के मिस्र के गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल न होने पर भी तंज कसा।
बयान
राहुल ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद राहुल ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वे ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते।' बता दें, ट्रंप ने शर्म अल-शेख में भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त करने का दावा किया था।
दावा
ट्रंप के किस दावे से मची हलचल?
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने यह घोषणा तब की, जब नई दिल्ली में राष्ट्रपति कार्यालय के निदेशक और ट्रंप के करीबी विश्वासपात्र सर्जियो गोर की अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्ति हुई है। गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ट्रंप ने यह दावा किया है।