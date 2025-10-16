डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना

ट्रंप के दावे के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले- डरे हुए हैं मोदी

लेखन गजेंद्र 10:12 am Oct 16, 202510:12 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले दावे के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया और कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने मोदी के मिस्र के गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल न होने पर भी तंज कसा।