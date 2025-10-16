बिहार चुनाव: राबड़ी को हरा चुके हैं सतीश यादव, भाजपा ने जिन्हें तेजस्वी के सामने उतारा 

भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 18 लोगों के नाम शामिल हैं। इस सूची में वैशाली जिले की राघोपुर सीट शामिल है, जहां से भाजपा ने सतीश यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव के सामने उतारा है। सतीश यादव पिछले कई सालों से इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक बार यहां से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा चुके हैं।

बदला सतीश ने राबड़ी को हराया, फिर तेजस्वी ने लिया बदला वर्ष 2005 में बिहार में फरवरी और अक्टूबर में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। फरवरी में राघोपुर सीट से राबड़ी देवी ने लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के राजीव रंजन को हराया और दूसरी बार JDU से सतीश यादव को पटकनी दी। इसके बाद 2010 के चुनाव में सतीश ने राबड़ी को 13,000 वोट से हरा दिया। पांच साल बाद तेजस्वी ने अपनी मां की हार का बदला लिया और सतीश को 2015 के चुनाव में 22,733 वोट से हराया।

इतिहास क्या है सीट का इतिहास? वैशाली जिले में हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनार, पातेपुर और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। राघोपुर सीट 1952 में बनी थी। कांग्रेस के हरिवंश नारायण यहां के सबसे पहले विधायक रहे। इसके बाद सीट सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनसंघ, लोकदल, जनता दल के पास रही। वर्ष 1995 से सीट पर लालू यादव के परिवार का कब्जा रहा, सिर्फ 2010 को छोड़कर। तेजस्वी यादव यहां से लगातार 2 बार जीत चुके हैं। इस बार वे हैट्रिक की तैयारी में हैं।