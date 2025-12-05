राहुल गांधी ने इंडिगो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने इंडिगो समस्या को एकाधिकार का खेल बताया, कहा- आम भारतीय चुका रहा कीमत

लेखन गजेंद्र 11:35 am Dec 05, 202511:35 am

क्या है खबर?

इंडिगो एयरलाइंस की समस्या ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस लगातार उड़ानें रद्द कर रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे मोनोपॉली (एकाधिकार) का खेल बताया है। उन्होंने एक्स पर पिछले साल नवंबर में लिखे एक लेख को साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर गहराई से बात की है।