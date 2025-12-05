LOADING...
राहुल गांधी ने इंडिगो समस्या को एकाधिकार का खेल बताया, कहा- आम भारतीय चुका रहा कीमत
राहुल गांधी ने इंडिगो समस्या को एकाधिकार का खेल बताया, कहा- आम भारतीय चुका रहा कीमत
राहुल गांधी ने इंडिगो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने इंडिगो समस्या को एकाधिकार का खेल बताया, कहा- आम भारतीय चुका रहा कीमत

लेखन गजेंद्र
Dec 05, 2025
11:35 am
क्या है खबर?

इंडिगो एयरलाइंस की समस्या ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस लगातार उड़ानें रद्द कर रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे मोनोपॉली (एकाधिकार) का खेल बताया है। उन्होंने एक्स पर पिछले साल नवंबर में लिखे एक लेख को साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर गहराई से बात की है।

निशाना

राहुल गांधी ने क्या लिखा?

कांग्रेस सांसद राहुल ने एक्स पर लिखा, 'इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर, आम भारतीय ही देरी, रद्दीकरण और लाचारी के रूप में इसकी कीमत चुका रहे हैं। भारत हर सेक्टर में सही प्रतियोगिता का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं।' राहुल ने पोस्ट के जरिए बताया कि एयरलाइंस सेक्टर में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनी के पास सबसे अधिक यात्री हैं और अब यही मुसीबत बन गई है।

ट्विटर पोस्ट

राहुल ने साझा किया लेख

उड़ान

लगातार 3 दिन से उड़ानें रद्द

इंडिगो की उड़ानें लगातार 3 दिन से रद्द हो रही हैं। गुरुवार को 550 से अधिक उड़ान रद्द हुई है और शुक्रवार को 400 उड़ानें अभी तक रद्द हो चुकी है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर आने और जाने वाली करीब 100-100 उड़ानें रद्द हुई हैं। इंडिगो ने 8 दिसंबर से उड़ान कम करने का निर्णय लिया है। उसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से सामान्य संचालन के लिए 10 फरवरी 2026 तक समय मांगा है।

