बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर नहीं आ रही राजनीतिक पार्टियों की आपत्ति

बिहार में मतदाता सूची को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता प्रारूप को जारी हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सूची जारी करते हुए बताया कि 12 राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) लगाए थे, लेकिन कहीं से कोई दावा और आपत्ति नहीं आई है। आपत्ति दर्ज कराने का समय 1 सितंबर तक है।