राहुल गांधी ने धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाया, कहा- एक शब्द भी नहीं बोल सकते?

सवाल

राहुल ने क्या कहा?

राहुल ने कहा, "जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपालजी ने मुझे फोन कर कहा, उपराष्ट्रपति चले गए। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है, जिसे कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं। फिर एक कहानी है कि वह क्यों छिपे हुए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? जो राज्यसभा में खुलकर बोलता था, चुप है, पूरी तरह से चुप। यह वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं।"