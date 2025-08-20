राहुल गांधी ने धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाया, कहा- एक शब्द भी नहीं बोल सकते?
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब हो जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते? संसद भवन में INDIA गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि राज्यसभा में खुलकर बोलने वाले व्यक्ति अचानक चुप क्यों हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
सवाल
राहुल ने क्या कहा?
राहुल ने कहा, "जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपालजी ने मुझे फोन कर कहा, उपराष्ट्रपति चले गए। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है, जिसे कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं। फिर एक कहानी है कि वह क्यों छिपे हुए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? जो राज्यसभा में खुलकर बोलता था, चुप है, पूरी तरह से चुप। यह वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं।"
तारीफ
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी की तारीफ की
राहुल ने उम्मीदवार रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा, "संविधान पर हमला करने वालों और संविधान की रक्षा करने वालों के बीच एक लड़ाई है। हर पार्टी ने रेड्डीजी का समर्थन किया है। उन्होंने तेलंगाना जाति जनगणना पर काम किया, सामाजिक न्याय का एक दृष्टिकोण गढ़ने में मदद की। वे संविधान अपने साथ रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा वह 52 सालों से संविधान साथ रखते आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी कानूनी बातचीत में, संविधान ही अंतिम उत्तर होता है।"