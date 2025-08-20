उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए BRS ने रखी शर्त, तेलंगाना में यूरिया दो और वोट लो

राजनीति

दिल्ली में हमारा कोई मालिक नहीं- रामा राव

पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी ने कहा, "BRS एक स्वतंत्र पार्टी है। हम न तो NDA और न INDIA से जुड़े हैं और न ही कांग्रेस और भाजपा की तरह हमारा दिल्ली में कोई मालिक है। हम पार्टी के सभी नेताओं से राय लेंगे, तब फैसला करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक प्रस्ताव भाजपा और कांग्रेस के लिए रखता हूं। तेलंगाना में यूरिया की कमी है और 70 लाख से अधिक किसान यूरिया के इंतजार में हैं।"