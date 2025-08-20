उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए BRS ने रखी शर्त, तेलंगाना में यूरिया दो और वोट लो

LOADING...
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शर्त रखी

भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने केंद्र सरकार और विपक्ष के सामने बड़ी शर्त रखी है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने हैदराबाद में कहा कि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA गठबंधन से नहीं जुड़े हैं। अगर किसी गठबंधन को अपने उम्मीदवार को जिताना है तो उसे तेलंगाना में 9 सितंबर से पहले यूरिया भेजना होगा। उन्होंने कहा कि जो यूरिया देगा, उसे BRS वोट करेगा।

दिल्ली में हमारा कोई मालिक नहीं- रामा राव

पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी ने कहा, "BRS एक स्वतंत्र पार्टी है। हम न तो NDA और न INDIA से जुड़े हैं और न ही कांग्रेस और भाजपा की तरह हमारा दिल्ली में कोई मालिक है। हम पार्टी के सभी नेताओं से राय लेंगे, तब फैसला करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक प्रस्ताव भाजपा और कांग्रेस के लिए रखता हूं। तेलंगाना में यूरिया की कमी है और 70 लाख से अधिक किसान यूरिया के इंतजार में हैं।"

रामा राव ने रखी शर्त

रामा राव ने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा-कांग्रेस इस विषय में कुछ बोलेंगे। मैं एक ऑफर भी देना चाहता हूं। तेलंगाना में 2 से ढाई लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं कि मैं सितंबर 9 तारीख के अंदर यूरिया पहुंचा दूंगा तो हमारे वोट उनको मिल जाएगा। जो भी आगे आकर बोलेंगे उनको वोट दे देंगे। दोनों में प्रतियोगिता हो जाए। हम किसानों के हित में 4 वोट दे देंगे।"

