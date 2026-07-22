राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की

राहुल गांधी बोले- 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, किसी को भी सजा नहीं हुई

लेखन आबिद खान 05:03 pm Jul 22, 202605:03 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के वीडियो दिखाते हुए पूछा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, "ऐसा आखिर छात्रों ने क्या गलत किया है। वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो काम करती हो।"