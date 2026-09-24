राहुल गांधी बोले- प्रधानमंत्री ज्ञानेश कुमार को बचा रहे, आज नहीं तो कल गुनाहगारों को सजा होगी

राहुल ने कहा, "चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो वोटों की रक्षा करे। ये 100 प्रतिशत सत्य है कि हर तरह के चुनाव धांधली से भरे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार पर 2 चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन उन्होंने नकार दिए। अब सरकार द्वारा चुने गए लोग ही सवाल उठा रहे हैं। मैं बताता चाहता हूं कि वोट चोरी से कानून चोरी होती है और फिर संस्था चोरी होती है।"