परिसीमन वर्तमान सीटों की संख्या के आधार पर हो।

वर्तमान सीटों पर ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। OBC के लिए अलग से कोटे के भीतर कोटा हो।

2027 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए।

परिसीमन आयोग में ज्ञानेश कुमार के बजाय द्विदलीय व्यवस्था से सदस्यों की नियुक्ति हो।

राज्यों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव न किया जाए।

राहुल ने कहा कि राज्यों की हिस्सेदारी कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि सीटों का सीमांकन है।