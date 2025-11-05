वोट चोरी के खिलाफ क्या करेंगे राहुल गांधी? सामने आया जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा, "मुझसे पूछा जा रहा है कि आगे क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। हम सच बोल सकते हैं और युवाओं को सबूत दे सकते हैं। वोटर लिस्ट और फर्जी प्रवेश से लेकर तमाम चीजें चुनाव आयोग की हैं और हमारे पास हमारा संविधान है। हमारे पास यही रास्ता है कि हम युवाओं को बताएं कि वे जिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वो सच नहीं है।"

रक्षा

लोकतंत्र की रक्षा करना युवाओं की जिम्मेदारी- राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा, "हमने सारे सबूत दिए हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हमने देश के सामने महादेवापुरा, आलंद के सबूत रखे हैं। मैं इस देश के युवाओं, Gen-Z और हिंदुस्तान के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र आपका है, ये नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और अमित शाह का नहीं है। इसकी इसकी रक्षा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।" राहुल के बयान ने कोर्ट जाने की संभावना को खारिज कर दिया है।