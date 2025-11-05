राहुल गांधी बोले- हरियाणा चुनाव में ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया; भाजपा का पलटवार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को 'वोट चोरी' को लेकर जो 'हाइड्रोजन बम' फोड़ा है, उसमें ब्राजील की एक मॉडल का जिक्र कर हड़ंकंप मचा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि एक गुमनाम ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 10 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर 22 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि महिला की तस्वीर अलग-अलग नाम से मतदाता सूची में पंजीकृत है।

सवाल राहुल ने मॉडल की तस्वीर दिखाकर पूछा- ये कौन हैं? राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा, "यह महिला कौन है? उसका नाम क्या है? कहां से आई है, लेकिन वह हरियाणा में 10 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर 22 बार वोट देती है। उसके सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विल्मा जैसे कई नाम हैं। वास्तव में पता चला है कि महिला एक ब्राजीलियन मॉडल है।" राहुल ने कहा कि इससे पता चलता है कि ये केंद्रीकृत ऑपरेशन है, जिसे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) नहीं कर सकता।

चुनाव हरियाणा में हुई 25 लाख वोटों की चोरी राहुल ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसमें 5.21 लाख नकली, 93,174 अवैध और 19.26 लाख बल्क मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में 8 में एक मतदाता फर्जी है। उन्होंने कहा कि वह 100 प्रतिशत सबूत के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की प्रचंड जीत को बदलने की कोशिश की गई थी।