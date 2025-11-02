प्रधानमंत्री बोले- बिहार की पहचान खत्म करने में लगी कांग्रेस-RJD, राहुल ने कहा- मोदी डरपोक हैं 

बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आज रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने कई रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कांग्रेस की कनपटी पर बंदूक रखकर मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया है। वहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर अडाणी और अंबानी के नाम पर प्रधानमंत्री को घेरा।

बयान प्रधानमंत्री बोले- पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों 'ऑपरेशन सिंदूर' से उबर नहीं पाए आरा में प्रधानमंत्री ने कहा, "जब पाकिस्तान में विस्फोट हो रहे थे, तो कांग्रेस के 'शाही परिवार' की नींद उड़ गई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही 'ऑपरेशन सिंदूर' से उबर नहीं पाए हैं।" उन्होंने कहा, "हमने आतंकवादियों को उनके ही घर में हराने का संकल्प लिया था और हमने ऑपरेशन सिंदूर के साथ उस वादे को फिर से पूरा किया, जिसने देश को गौरवान्वित किया है।"

महागठबंधन प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर साधा निशाना प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि RJD के किसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया। नामांकन वापस लेने से पहले बिहार में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। RJD-कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। चुनाव से पहले इतनी दुश्मनी बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक-दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं।"

राहुल का बयान राहुल बोले-मोदी के इशारे पर चल रही बिहार सरकार राहुल गांधी ने खगड़िया में एक रैली में कहा, "बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के इशारे पर चल रही है। यहां आप लोगों के लिए जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडाणी और अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। ये लोग वोट चोरी कर सरकार बनाते हैं। मतदान के दौरान आपको बूथों पर जाना है और देखना है कि ये लोग वोट चोरी ना कर पाएं। आप हमारे उम्मीदवारों को जिताकर महागठबंधन की सरकार बनाइए।"

गृह मंत्री गृह मंत्री शाह ने कहा- बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ में जनसभा की। यहां उन्होंने कहा, "लोकतंत्र की जननी वैशाली की जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर NDA सरकार आने वाली है। लालू-राबड़ी के जंगलराज में आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, अपहरण, फिरौती के उद्योग चलते थे और महिलाओं की अस्मिता लूटी जाती थी। अब वही जंगलराज नए चेहरों के साथ, नए कपड़ों में और नए भेष में आ रहा है।"