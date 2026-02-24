राहुल गांधी बोले- प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया

राहुल ने कहा, "राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। वो अपने कमरे में छिप गए और रक्षा मंत्री से कहा कि सेना प्रमुख को कहा कि जो उचित लगे वो करें। सेना प्रमुख नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। मैं संसद में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने नहीं दिया गया।"

बड़ी बातें

राहुल के संबोधन की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री मोदी में दम है तो अमेरिका-भारत का समझौता रद्द करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि अडाणी का मामला है और एपस्टीन की धमकी है। समझौते के जरिए मोदी ने पूरा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। मोदी ने ये अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए बेचा है, लेकिन वे बच नहीं सकते। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ का माल खरीदना पड़ेगा। सोचिए हमारे उद्योगों का क्या होगा?