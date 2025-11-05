बिहार में मतदान से पहले प्रशांत किशोर को झटका, जन सुराज के उम्मीदवार भाजपा में शामिल

चुनाव

भाजपा में क्यों शामिल हुए सिंह?

भाजपा में शामिल होने के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने विकास और स्थिर सरकार के हित में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार-देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए काम करेंगे। उन्होंने जन सुराज की सोच को अच्छा बताया, लेकिन कहा कि जनता भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है।