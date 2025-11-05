बिहार में मतदान से पहले प्रशांत किशोर को झटका, जन सुराज के उम्मीदवार भाजपा में शामिल
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां मुंगेर विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी संजय सिंह बुधवार सुबह भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनको भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सिंह की सदस्यता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार, जिला प्रभारी विकास सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी राजेश झा समेत कई नेता मौजूद थे।
चुनाव
भाजपा में क्यों शामिल हुए सिंह?
भाजपा में शामिल होने के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने विकास और स्थिर सरकार के हित में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार-देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए काम करेंगे। उन्होंने जन सुराज की सोच को अच्छा बताया, लेकिन कहा कि जनता भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है।
ट्विटर पोस्ट
जन सुराज के संजय सिंह भाजपा में शामिल
वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका।— Priya Mishra (@Kashyap_Priyu) November 5, 2025
मुंगेर विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।#BiharElections
pic.twitter.com/mMbWGWFTLC
मतदान
बिहार में कल मतदान
बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को समाप्त हो गया है। पहले चरण के तहत मतदान 6 नवंबर गुरुवार को होगा। इसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 23 अक्टूबर तक नाम वापसी और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को मतों की गणना होगी। इस बार राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।