राहुल गांधी को कुछ इस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर से उठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया

प्रधानमंत्री आवास पर हिरासत के बाद राहुल गांधी ने केंद्र के सामने ये 5 मांगे रखी

लेखन गजेंद्र 10:15 am Jul 22, 202610:15 am

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मंगलवार शाम को राहुल गांधी समेत कई सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के कई घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल को लोक कल्याण मार्ग से जबरन उठाकर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। दोनों भाई-बहनों को रात करीब 9 बजे रिहा किया गया। इसके बाद राहुल ने केंद्र सरकार के सामने 5 मांगे रखी है।