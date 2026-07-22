राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया बयान

राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया बयान, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 09:18 am Jul 22, 202609:18 am

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल और कांग्रेस पार्टी संसद सत्र में हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने लिखा कि राहुल के प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई है।