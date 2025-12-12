राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की

राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग उठाई, केंद्र सरकार तैयार

लेखन गजेंद्र 02:58 pm Dec 12, 202502:58 pm

क्या है खबर?

दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने शुक्रवार को सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन प्रदूषण पर चर्चा कराने की मांग की और सभी दलों से इसमें भागीदारी निभाने का आह्वान किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति इसके लिए समय आवंटित करेगी।