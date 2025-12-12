राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग उठाई, केंद्र सरकार तैयार
क्या है खबर?
दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने शुक्रवार को सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन प्रदूषण पर चर्चा कराने की मांग की और सभी दलों से इसमें भागीदारी निभाने का आह्वान किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति इसके लिए समय आवंटित करेगी।
बयान
राहुल गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता ने लोकसभा में लोक महत्व का मुद्दा उठाते हुए कहा, "हमारे ज़्यादातर बड़े शहर ज़हरीली हवा की चादर के नीचे हैं। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोगों को कैंसर हो रहा है। बुज़ुर्गों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है।"
आग्रह
इस मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना चाहिए- राहुल
राहुल ने आगे कहा कि सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण से नुकसान हो रहा है और हमें मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सरकार शहरों से वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए योजना बनाए और हम सरकार के साथ सहयोग करने में खुश हैं। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर, हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी जरूरी चीज पर मिलकर काम कर सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी को सुनें । लेफ्ट राइट सेंटर सभी उनकी इस आज की बात से सहमत होंगे। प्रदूषण से हर कोई पीड़ित है। बिना समय गवाँएँ और एक दूसरे की गलती खोजे संसद को बात करनी चाहिए कि इस नई विपदा से कैसे निबटें। बतौर विपक्ष के नेता शानदार हस्तक्षेप!— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) December 12, 2025
