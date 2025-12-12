राहुल गांधी ने बुलाई कांग्रेस सांसदों की बैठक, बिना कारण बताए गायब रहे शशि थरूर
क्या है खबर?
कांग्रेस पार्टी और केरल के तिरुवनन्तपुरम से सांसद शशि थरूर के बीच में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं, लेकिन थरूर का व्यवहार कई सवालों को जन्म दे रहा है। राष्ट्रपति की विशेष दावत में शामिल होने के बाद अब शुक्रवार को थरूर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक से बिना बताए अनुपस्थित रहे। हालांकि, उन्होंने बैठक में न आने की सूचना दे दी थी, लेकिन कारण किसी को नहीं बताया।
बैठक
इससे पहले भी एक बैठक से बना चुके हैं देरी
थरूर के कांग्रेस की बैठक से अनुपस्थित रहने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले वे 30 नवंबर को कांग्रेस की रणनीतिक समूह की बैठक से गायब थे। थरूर गुरुवार रात को प्रभा खैतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे, जिसे कारण में वे समय पर दिल्ली नहीं लौट सके। इससे पहले 30 नवंबर को वह केरल में थे और विमान में होने की वजह से बैठक छूट गई थी।
चिंता
बैठक से अनुपस्थिति, लेकिन भाजपा से नजदीकियों ने बढ़ाई चिंता
इससे पहले भी थरूर खराब स्वास्थ्य के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर कांग्रेस की चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। थरूर की लगातार बैठकों से अनुपस्थिति ने कांग्रेस नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित रात्रपति के विशेष भोज में वह शामिल थे। उस विशेष भोज में उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दावत न होने पर भी थरूर वहां गए थे।