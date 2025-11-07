राहुल गांधी बोले- हम सबूत से साबित करेंगे नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'वोट चोरी' से सत्ता पर बने हुए हैं और वे इसे साबित कर देंगे। कांग्रेस सांसद ने बिहार रवाना होने से पहले दिल्ली में 'वोट चोरी' के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है और इसे आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के युवाओं को दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं।
बयान
क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी ने वोट चोरी के खुलासे को लेकर कहा, "अभी प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। जो प्रक्रिया चल रही है, वह आगे भी जारी रहेगी। हम देश के Gen-Z और युवाओं को साफतौर पर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। भाजपा चुनाव चोरी करती है। ये हम साफतौर पर बता देंगे।" उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वोट चोरी नहीं 'थोक में चोरी' की है।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का बयान
#WATCH | दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "प्रक्रिया अभी चल रही है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, हम भारत की जेन 'Z' और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने है,… pic.twitter.com/z2XXACGg0u— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
भाषण
हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप
राहुल ने एक दिन पहले खुलासा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसमें 5.21 लाख नकली, 93,174 अवैध और 19.26 लाख बल्क मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में 8 में एक मतदाता फर्जी है, वह 100 प्रतिशत सबूत के साथ भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की प्रचंड जीत को बदलने की कोशिश की गई थी।