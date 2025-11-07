राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी से सत्ता पर काबिज हैं

राहुल गांधी बोले- हम सबूत से साबित करेंगे नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं

लेखन गजेंद्र 03:11 pm Nov 07, 202503:11 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'वोट चोरी' से सत्ता पर बने हुए हैं और वे इसे साबित कर देंगे। कांग्रेस सांसद ने बिहार रवाना होने से पहले दिल्ली में 'वोट चोरी' के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है और इसे आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के युवाओं को दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं।