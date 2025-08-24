राहुल गांधी का बिहार SIR पर हमला, कहा- चल रहा गरीबों के वोट चुराने का प्रयास

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में निकाली 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान रविवार को अररिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम पर फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार बिहार में SIR के जरिए गरीबों के वोट चुराने का प्रयास करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सभी मतदाताओं को जागरुक होना पड़ेगा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान राहुल ने क्या दिया बयान? राहुल ने कहा, "SIR (सटीक मतदाता पहचान पत्र) प्रक्रिया चुनाव आयोग के समर्थन से वोट चुराने का एक संस्थागत तरीका है। नरेंद्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करने के बाद अब चुनाव आयोग की मदद से SIR के जरिए गरीबों के वोट चुराना चाहती है।" उन्होंने चुनाव आयोग को 'चुनावी चूक' बताते हुए कहा, "यह कदम असंवैधानिक है और इसका उद्देश्य बिहार में हाशिए पर पड़े वर्गों को मताधिकार से वंचित करना है।"

वादा राहुल ने लोगों से किया वादा राहुल ने लोगों से वादा करते हुए कहा, "INDIA गठबंधन बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देगा। भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। यह सरकार पूरी तरह से संविधान विरोधी है। बिहार की जनता विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देगी।" इस दौरान उन्होंने चुनावी मुद्दों के अलावा, गरीबों और युवाओं के लिए रोजगार के सभी अवसर बंद करने के लिए भी मोदी सरकार की आलोचना की।